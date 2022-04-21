Voleybol Bölgesel Lig Kız müsabakaları Karabük'te başladı

Karabük'ün 21-24 Nisan tarihlerinde ev sahipliğini yapacağı Voleybol Bölgesel Lig Kız müsabakaları başladı.

Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmada Karabük Gençlikspor, Çankırı Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, turnuvaya katılan takım kafileleri, antrenörler ve vatandaşlar takip etti.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'te, salonlarda sporcuları ağırlamaya devam ettiklerini belirterek, “Voleybol Bölgesel Kız müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu müsabakaların kazanımını sağlayabilmemiz için ilimizden de takım olması gerekiyordu. Karabük Gençlikspor'umuz ve 1870 Safranbolu Belediye Spor Kulübü'müz ile birlikte komşu ilimiz Çankırı'dan Çankırı Demirspor var. Bu grup müsabakalarından çıkan takımlarımız da bölge finallerine katılım sağlayacak. Oradan çıkan takımımız da direkt 2. Lig'de Türkiye Voleybol Federasyonu faaliyet programına dahil olacak” dedi.

Güven, Karabük olarak Karabük Gençlikspor takımının olmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür etti.