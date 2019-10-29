Voleybol turnuvasının şampiyonu Jandarma

Geleneksel olarak düzenlenen,13 takımın katıldığı ve 07 Ekim'de başlayan turnuvanın finali Yenice Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Final maçında İlçe Jandarma Komutanlığı rakibi Orman işletme Müdürlüğü'nü 3-1 yendi. Turnuvanın şampiyonu Yenice İlçe Jandarma olurken, ikinci Orman İşletme Müdürlüğü, 3'ncüde Yenice Belediyesi oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri ilçe protokolü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek.