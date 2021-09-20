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Vücuduna demir çarpan işçi yaralandı

Karabük’te özel bir demir çelik haddehanesinde meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te özel bir demir çelik haddehanesinde meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.


Yeşil Mahalle haddehaneler bölgesinde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde çalışan işçi D.S'nin göğsüne demir profil çarptı. Göğüs travması geçirdiği belirlenen işçi, 112 ekipleri ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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