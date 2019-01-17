Vurdukları Karacayı parçalayan avcılar suçüstü yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avladıkları karacanın derisini yüzdükten sonra etini parçalarken suçüstü yakalanan 2 avcıya, toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine hızla bölgeye hareket etti. Bölgeye giden ekipler, park halindeki aracın içinde boş tüfek kılıfı görmeleri üzerine aracın çevresinde bir süre bekledi. Bu sırada aracın yanına gelen S.M.'nin geldiği yöndeki izleri takip eden ekipler, vurdukları karacanın derisinin yüzdükten sonra ağaca asarak etini parçalayan diğer avcı E.Ö.'yü yakaladı. Avcıların vurdukları karaca ile tüfeklere ve av malzemelerine el konuldu. Yasa dışı avlanan S.M. ve E.Ö.'ye Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 3 bin 540 lira para cezası kesildi.