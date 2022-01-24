İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaban hayvanları için doğaya 350 kilogram yem bırakıldı

Karabük’te kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanda 350 kilogramlık yemleme çalışması yapıldı.

Karabük'te kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanda 350 kilogramlık yemleme çalışması yapıldı.


Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi amacıyla yemleme çalışması yaptı. Olumsuz hava koşulları ve kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler ormanlık alanlara 350 kilogram yem bıraktı.


Ekipler çeşitli bölgelerde yemleme çalışmalarına devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.