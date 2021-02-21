İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı

Karabük’te kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alana saman ve buğday bırakıldı.

Karabük'te kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alana saman ve buğday bırakıldı.


Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi amacıyla yemleme çalışması yaptı. Çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler ormanlık alana saman ve buğday bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.