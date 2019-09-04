İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyede

Karabük’te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük'te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda örgüt ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle A.S.A.A. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.