İhlas Haber Ajansı

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Yan yatıp bariyere çarpan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracının yan yatarak bariyere çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracının yan yatarak bariyere çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza Karabük-Kastamonu karayolu Çerçenler mevkiinde meydana geldi. S.Y. sevk ve idaresindeki ATV aracı sürücüsünün kontrolünden çıkaran yan yatıp bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Özel Medikar Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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