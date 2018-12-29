Yanarak can veren işçi son yolculuğuna uğurlandı

'de ısınmak için yaktığı ateşe tiner döktüğü sırada yanarak hayatını kaybeden müteahhit firma işçisi Ferdi Yalçın defnedildi.

KARDEMİR'de 3. pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan müteahhit firma işçisi Ferdi Yalçın (30), havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için tenekeye tiner döktü. Bu sırada tenekenin patlaması sonucu Yalçın biranda alevler içinde kaldı. Diğer arkadaşlarının müdahalesi ise alevler söndürülürken, vücudunda ağır şekilde yanıklar oluşan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Ferdi Yalçın'ın cenazesi hastane morgundan alınarak KARDEMİR'e getirildi.

Yalçın için burada düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Genel Müdür Vekili Mansur Yeke, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işçiler katıldı. Ferdi Yalçın'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mahallesi Beytullah Camii'ne götürüldü. Yalçın'ın cenazesi, Karabük Valisi Fuat Gürel'in de katıldığı cenaze namazının ardından Karabük köyü mezarlığına defnedildi.