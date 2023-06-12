Yangın göletinde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te serinlemek için girdiği yangın söndürme göletinde boğularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Hafta sonu kardeşi ve 2 arkadaşı ile birlikte piknik yapmak için merkeze bağlı Üçbaş köyü Avdanaltı mevkiinde bulunan yangın söndürme göletine giden Sefa Doğan, burada serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden 19 yaşındaki Doğan'ın cenazesi hastane morgundan alınarak, Aydınlıkevler merkez camisine getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sefa Doğan'ın cenazesi Ovacık'ın Karakoyun Köyünde defnedildi.