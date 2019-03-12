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Yangın iki katlı ahşap evi kül etti

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Çandırlar köyünde Bekir Karlıçayır'a ait 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen bir neden nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Karanlığı aydınlatan alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, evde çökmeler meydana geldi.


Yangın sonucunda iki katlı ahşap ev tamamen kullanılmaz hale gelirken Şans eseri evde kimsenin olmaması faciayı engelledi. Ekipler yangının çıkış sebebi için inceleme çalışmaları başlattı.

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