İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangına uykuda yakalandılar

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Derebaş köyünde tek katlı evde hane sahibi ve eşi uyuduğu sırada yangın çıktı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Derebaş köyünde tek katlı evde hane sahibi ve eşi uyuduğu sırada yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin iki odası kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derebaşı köyü Çakıllar Mahallesi'nde Yılmaz Kirenli'ye ait tek katlı betonarme evde elektrik kontağından yangın çıktı. Uyanarak alevleri fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ev sahibi ve eşi kendilerini dışarı atarken, olay yerine sevk edilen Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evdeki iki oda kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.