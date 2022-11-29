Yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Karabük'te 4 katlı apartmanın son katında bulunan dairede çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi, yardım etmek isteyen bir vatandaş da merdivenden düşerek yaralandı.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın son katında Naciye Çelik'e ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumana maruz kalan Naciye Çelik ve yangına yardım etmek isterken merdivenden düşmesi sonucu ayağından yaralanan bir kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.