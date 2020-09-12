Yanlış ameliyatla şikayetleri geçmeyen kadın Karabük'te sağlığına kavuştu

3,5 yıldır öksürük ve yutma şikayeti nedeniyle guatra ameliyatı olan ve şikayetleri geçmeyen Neriman Akbıyık, Karabük'te sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta yaşayan Neriman Akbıyık, yaklaşık 3,5 yıldır şiddetli öksürük ve yutma güçlüğü şikayetleriyle bir sağlık kuruluşuna başvurdu. Sağlık kuruluşunda bu şikayetlerin guatra bağlı olduğu düşünülerek ameliyat edilen Akbıyık'ın şikayetlerinde herhangi bir düzelme olmadı. Karabük'e gelerek Özel MEDİKAR Hastanesine başvuran Akbıyık'ın, sağ kola gelen atar damarın normal yerinden çıkmadığı, sol taraftan yemek ve nefes borusunun arkasından geçtiğini, yemek borusuna şiddetli bası yaptığı tespit edildi. Akbıyık, MEDİKAR Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Polikliniğine başvurdu.

Gerekli hazırlıkların ardından ameliyat edilen Akbıyık'ın şiddetli öksürük ve yutma şikayetleri tamamen geçti.

Özel MEDİKAR Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Şefi Doç. Dr. Caner Arslan, "Operasyonda bası yapan damar kısmını çıkararak hastanın yemek borusunu rahatlattık. Bu damara kalp zarını açarak ana atar damardan (Asendan Aorta) yeni bir bypass yaptık. Ameliyatın akabinde hastanın tüm şikayetleri dramatik bir şekilde tamamen ortadan kalktı. Hastamız normal şekilde yeyip içmeye başladı" dedi.

Akbıyık'ın eşi ve kızı da, "Yaklaşık 3,5 yıldır hastamız boğulacak şekilde öksürerek yaşıyordu. Yattığı zaman boğulacak korkusuyla uyuyamıyorduk. Çok şükür artık rahatladık Doç. Dr. Caner Arslan ekibine çok teşekkür ederiz. İyi ki MEDİKAR Hastanesi ve Caner Arslan var" diye konuştu.