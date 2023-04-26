İhlas Haber Ajansı

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Yaralı karaca tedavi altına alındı

Karabük’ün Yenice ilçesinde belediye personeli tarafından yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediye personeli tarafından yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.


Karabük-Yenice karayolu Gökbel Köyü mevkiinde yolun kenarında bulunan yaralı karaca belediye personeli Coşkun Akça tarafından fark edildi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülen karaca için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından teslim alınan karaca tedavi altına alındı.

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