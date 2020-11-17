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Yaralı şahinin kafasından saçma çıktı

Karabük’te, yaralı olarak bulunan şahinin kafasından av tüfeği saçması çıktı.

Karabük'te, yaralı olarak bulunan şahinin kafasından av tüfeği saçması çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı şahin bulundu. Vatandaşların bildirmesi üzerine Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan şahinin yapılan muayenesinde kafasında av tüfeği saçması çıktı.


Tedavi altına alınan şahin, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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