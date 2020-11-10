Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı

Karabük Valiliği öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Karabük ve ilçelerindeki kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlileri çoğunlukta olmak üzere, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile tedarik edilen 466 gıda kolisi ve 1071 adet battaniyeden oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği tır dualarla uğurlandı.

Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ile Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen katıldı.

Devletin İzmir'deki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Vali Gürel, “Ancak biz de çorbada tuzumuzun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlattık. Toplanan yardımlarla hazırladığımız 466 gıda kolisi ile 1071 adet battaniyeleri İzmir'deki depremzede vatandaşlarımıza gönderiyoruz. İzmir'de yaşanan depremden dolayı Karabüklüler olarak teknik destek sağlamıştık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerimiz vatandaşlarımızın göçük altından çıkarma ve tedavi süreçlerinde yardımcı olmuşlardı. Şimdi de memurundan, esnafına, sivil toplum örgütlerine kadar herkesin katılımı ile bir tır dolusu gıda kolisi ve battaniye göndereceğiz. Bu kapsamda bütün ilçelerimizden ve Karabük Merkez ilçemizden bütün memur arkadaşlarımın destekleri var, Esnaf Odaları Birliğimizin araç destekleri var. Bu kapsamda 466 koli ve 1071 battaniye arkamda gördüğünüz tırın içerisinde bulunmakta, aslına bakarsanız bütün Türkiye'de vatandaşlarımız deprem bölgesine yeterince malzeme gönderiyorlar ama bizlerde bu çorbada tuzumuz olsun diye Karabüklüler olarak yardım severlik duygusu içerisinde yardım tırımızı inşallah yola çıkaracağız, yarın da inşallah İzmir'de olacak. Ben yardım eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum, Allah yardımlarını kabul etsin. Depremden etkilenen, yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara en kısa sürede şifa diliyorum. İnşallah ülkemiz, milletimiz bu tür afetlerle bir daha karşı karşıya kalmaz. Türk milleti gerek ülkemizde gerekse başka yerlerde olsun afetlerden etkilenen insanlara hiç bir ayrım yapmaksızın yardım etme hususunda çok fedakâr. İnşallah bu tür afetler olmaz ama olduğu zamanda millet olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından içerisinde gıda kolisi ve battaniye gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırı İzmir'e hareket etti.