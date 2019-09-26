Yarış alanına konulan seyyar tuvaletin deposunu ve musluklarını çaldılar

Karabük'te yapılacak olan 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları için alana yerleştirilen seyyar tuvaletin muslukları ve su tankı kimliği belirsiz kişi veya kişiler çalındı.

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile 28-29 Eylül tarihlerinde Karabük'te yapılacak olan 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları için tüm hazırlıklar tamamlandı.

KARDOFF tarafından Karabük Üniversitesinin arkasında yer alan alanda yaklaşık 1.5 aydır devam eden hazırlıklar tamamlanırken, yarış alanına yerleştirilen seyyar tuvaletin muslukları ve su tankı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Yarışa sayılı günler kala meydana gelen hırsızlık karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyleyen KARDOFF Derneği Başkanı Ahmet Demir, aylardır gece gündüz yoğun bir çalışmada sona geldiklerini ifade ederek, “ Yarış için tüm hazırlıkları tamamladık. Yarışları izlemeye gelenler ve görevliler için yerleştirdiğimiz seyyar tuvaletin hem muslukların hem de su tankının çalındığını fark ettik. Yapılan çok büyük ayıp. Tam yarış öncesi böyle bir olayla karşılaşmak ise bizi ayrıca üzdü. Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili olarak da emniyet güçlerine de gerekli şikayetleri yapacağız” dedi.

Başkan Demir, yarışlara 29 araç ile 58 sporcunun katılacağını da söyleyerek, “ 2 gün sürecek olan yarışlarımız 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.30'da start alacak. İlk gün orman etabından oluşan 15,8 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçtikten sonra ilk günü noktalayacak. 29 Eylül Pazar günü ekipler bu kez 8.40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında doğal engeller ve rakipleriyle mücadele ederken, bu etap saat 11:30'dan itibaren TRTSPOR2 kanalından canlı yayınlanacak.” diye konuştu.