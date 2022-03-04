İhlas Haber Ajansı

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Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Karabük ve Eskipazar ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslara ait ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 105 bin TL para, 546 adet hap, 278 adet fişek, tabanca, 13 adet telefon, 11 adet sim kart, 4 adet flash bellek, 2'şer ader laptop ve hard disk ele geçirildi.


Öte yandan şüphelilerin hesap hareketlerinde 12 milyon TL'lik transfer gerçekleştirildiği ve banka hesapları ile kripto hesaplarına el konulduğu öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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