Yasak öncesi ekmek fırınlarının önünde kuyruklar oluştu

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırınlarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırınlarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde, fırınlarda ekmek kalmadı. Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar iftar öncesi ekmek alabilmek için uzunca kuyruklar oluşturdu.