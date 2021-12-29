Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor

Karabük'te yasaklı hayvanlar, Karabük Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde oluşturulan özel bölümde rehabilite ediliyor.

Karabük Belediyesi tarafından iki ay önce 3 dönüm alan üzerine kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, yasaklı hayvanlar için özel bölüm yapıldı. Hazırlanan özel bölümde koruma altına alınan 'pitbull', 'dogo argentino' cinsi köpekler ve benzeri türdeki yasaklı hayvan türleri, görevliler tarafından özel olarak rehabilite ediliyor. Vatandaşların sahiplenme de yapabildiği merkezde, şu anda tehlike az eden ırklar arasında yer alan 12 köpek kontrol altında tutuluyor. Yasaklı hayvanların bakımı, diğer hayvanlardan ayrı tutularak yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili yeni bir genelge yayınlandığını hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının yanı sıra, yasaklı hayvanların da bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Yasaklı hayvanların merkezde ayrı bir bölgede izole edildiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Berker, “Bizim duyarlı çalışmalarımız zaten vardı, Gaziantep yaşanan üzücü olay sonrası hassasiyetimiz bir kat daha arttı. Bu hayvanlar bizim barınağımızda özel bölümde tutuluyor. Kısırlaştırmalarını da yapıyoruz” dedi.