"Yaşlı Bakım Avrupa Uygulamaları" projesi

Safranbolu'da "Yaşlı Bakımı Avrupa Uygulamaları" projesini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, şube müdürleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Erasmus+ projesi kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşlı bakım ve hizmetleri konusunda başarılı bir staj çalışması yaptığını söyledi.

Vargeloğlu, "Bu çalışma sadece yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylerin fiziki ihtiyaçlarında yardım şeklinde değil, öğrencilerimizin eğitimleri, yaşantıları boyunca aldıkları terbiye ve eğitimin yanı sıra büyüklerimize saygı, sevgi ve onlara hak ettikleri değeri gösterme konusundaki engin kültürümüzün birikimiyle, ağırlığıyla hareket etmeleri ve bunun sonucunda da staj yaptıkları kuruluşlardan iş teklifi bile almış olmaları, eğitimci olarak bizlere ve anne babalarına büyük gurur yaşatmıştır. Sayın Safranbolu Kaymakamımız başta olmak üzere bu projede emeği olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve onun nezdinde idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de staj faaliyetleri sırasında başarılı ve özverili çalışmalarında öğrencilerle refakatçi öğretmenlere teşekkür etti.

Çok yararlı bir proje olduğunu ifade ede Gümüş, "Hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerini daha da iyileştirme, hasta ve yaşlı bakımının önemi konusunda farkındalık oluşturma, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizin mesleki ve dil eğitimlerini geliştirmelerini hedeflemekteyiz. Ayrıca ulusal düzeyde hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesine, bu konuda farkındalık düzeyinin artırılmasına katkı sağlamaktayız" diye konuştu.

Okul Müdürü İsmail Aydın ise staj çalışmalarında bulunan öğrencilerin projede yer almaktan dolayı çok memnun kaldıklarını, tecrübe edindiklerini ve "Türk gencinin atasına, köklerine bağlılığını, şefkat ve merhametini, güler yüzünü ve asırlık çınarlara verilen değeri göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmalarının ardından proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenci ve öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.