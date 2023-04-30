Yaşlı seçmen oy kullanımı öncesi göz muayenesi tavisyesi

Dr. Yusuf Durlu, tüm yaş gruplarında olduğu gibi ilerleyen yaşlarda da rutin göz kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Yaşlı kişilerde görülen göz hastalıklarının çok önemli sorunlara yol açtığını belirten Durlu, özellikle oy kullanacak olan yaşlı kişilerin yaklaşan seçim öncesi göz muayene ve tedavilerini zamanında yaptırmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Göz tansiyonu, katarakt, retina ve sarı nokta hastalıkları gibi birçok göz hastalığının erken dönemde belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Durlu, "Sarı nokta hastalığı çok önemli bir göz sağlığı sorunudur ve özellikle ilerleyen yaşlarda sıklığının artmasıyla ciddi görme sorunları ve yaşam kalitesinde azalmaya yol açıyor. Sarı nokta hastalığının belirtileri; görme kalitesinde bozulma, okuma ve araç kullanma zorluğu, cisimleri ve çizgileri kırık veya dalgalı görme, renkleri soluk ve gri görme, yüzleri tanımakta güçlük, ışığa hassasiyet, siyah noktalar, gece görüşünde azalma ve bakılan cismin ortasında bulanık bir alan veya karanlık leke görme olarak sıralanabilir. Sarı nokta hastalığında en önemli risk etkenleri kişinin yaşı ve kalıtımdır" diye konuştu.

Hipertansiyon, sigara kullanımı, yetersiz ve dengesiz beslenme, şişmanlık ile güneş ışığının da sarı nokta hastalığı açısından önemli risk etkenleri arasında olduğunu vurgulayan Durlu şunları kaydetti: "Sarı nokta hastalığının tanısı damlalı göz dibi muayenesi ve OCT veya optik koherens tomografi yöntemiyle konur. Islak tip sarı nokta hastalığında yapılan göz içine iğne tedavileri sonrası hastaların görme oranı ve yaşam kalitesi artıyor. Son yıllarda önemi giderek artan göz tetkik yöntemlerinden ilaçsız anjiyo, sarı nokta hastalığının tanı ve tedavisini yönlendirerek çok olumlu katkılarda bulunuyor. İlaçsız göz anjiyosunun en önemli avantajı damardan ilaç vermeden sarı nokta ve retinanın damarlarını kısa sürede çok yüksek hassasiyetle inceleyebilme fırsatı sunmasıdır. Bu yöntem sırasında ilaç verilmediği için hiçbir yan etkisi yoktur, alerjiye neden olmaz, kalp ve böbrek hastalarında güvenli bir şekilde kullanılır. Islak tipte erken tanı konularak belirli aralıklarla yapılan göz içine iğne tedavilerinden sonra hastanın görme kalitesinde iyileşme oluyor ve hastalığının ilerleme hızı azalıyor. İleri teknolojik teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasındaki en önemli amaç, sarı nokta hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve iyilik halinin devamını sağlamaktır."