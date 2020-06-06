Yaşlılık aylıkları evlerde ödeniyor

Covid-19 salgını dolayısıyla evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar için planlanan ödemeler PTT ve kolluk güçleri tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek yapıldı.

Halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin önüne geçmek için maske ve eldiven kullanarak yapılan ödemelerde sosyal mesafeyi de dikkat eden ekipler, vatandaşların ödemelerini ikametlerine ulaştırdı.