Yavaş: “Seçimde oy kullanacak herkes, nereye oy verirse versin onların iradesi azizdir”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Karabük'teki mitinginde 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak herkesin kime oy verirse versin iradelerinin aziz olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, 14 Mayıs seçimleri öncesi partisinin Karabük'te düzenlediği mitingine katıldı.

Albay Karaoğlanoğlu Caddesinde düzenlenen mitingde konuşan Yavaş, “Milletimiz bir seçim yapacak. Öncelikle inşallah bu seçimin vatanımıza, milletimize, ülkemize öncelikle hayırlı olmasını dilerim. Seçimde oy kullanacak herkes, nereye oy verirse versin onların iradesi azizdir. Yani şöyle bir şey yapmıyoruz. Seçimde bize oy verenler veya başka şeye oy verenler denmesini istemiyoruz. Çünkü cumhur ittifakına da oy verenler, başımızın tacıdır. Millet ittifakına oy verenlerle başımızın tacıdır. Ankara seçimlerini kazandığımız akşam şöyle bir şey söyledik. Biz dedik artık görevi devraldık. Ankara halkı bizi seçti. Rozetimizi çıkarıyoruz. Ertesi sabahtan itibaren artık herkesin belediye başkanı olacağız dedik ve dört yıldır kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz. Bununla ilgili bir tek oy vermeyenlere kötü bir mesajım yok. Başka siyasi partilerden hiç kimseye kötü bir mesajım olmadı. Çünkü siyaset insan kazanma sanatıdır” dedi.

“Ankaralılara bakın bana oy vermeyenleri pişman edeceğim diyordum” diyen Yavaş, “Herkes şaşırıyordu. Niye böyle konuşuyor diye. Dedim ki evet pişman edeceğim. Çünkü yaptığımız çalışmalarla öyle insanları memnun edeceğiz, aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız ki alacağımız hayır dualarında keşke ben de oy verseydim de benimde payım olsaydı dedirteceğim diyordum” ifadelerini kullandı.

Yavaş, “Kendileri gibi düşünmeyenlere, başka fikirde olanlara. Bu nedenle millet ittifakında olanlara, bunlar millettir, bunlar zillettir, bunlar vatan hainidir gibi söylemleri tümüyle reddediyoruz. Arkadaşlar bu ülkede ev sahibi kiracı kavgası başlamadı mı? Mülteci problemi yok mu? Peki uyuşturucu on yaşına kadar düşmüş. Uyuşturucu problemi yok mu? Pahalılık yok mu? Enflasyon yok mu? İnsanlar geçinemiyor. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Aynen 2019'daki gibi PKK, PKK, PKK. Hani 85 tane kalmıştı dağda, ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz. Onlar mı bölecek bu ülkeyi? Kim böldürecek. Geçin bunları” diye konuştu.

Cumhur İttifakını HÜDA-PAR üzerinden eleştiren Yavaş, 6 siyasi partinin genel başkanları iki yıldır, 2 bin 400 maddelik mutabakat metninde uzlaştı. Orada nerenin olacağı, nerenin olmayacağı da yazılı. Türkçe'mizin en güzel cümlesi, uzlaşma. Farklı düşünebilirler. Uzlaşılır. Problem çıkar yine uzlaşılır. Yeter kavga etmeme iradesi olsun. Ona da kızıyorlar. Ne işiniz var birbirinize benzemiyorsunuz? Yani kavga edin diyorlar. Hayır. Kavga işi bitti bu memlekette. Kavga etmek istemiyoruz. Dolayısıyla şimdi o kadar çok altınımızı muhabbeti yaptılar ki İki parti giriyoruz derken onlar da 6'lıyı tutturdular. Öyle mi? Ve diyorlar ki hiç olmazsa bu taraf olduğu gibi anlaştı. 2 bin 400 maddelik yapacakları iş belli. Öbür tarafa bakıyorsunuz. HÜDA-PAR, İttifakta, Binali Yıldırım ‘Yok yok ittifakta değil‘ diyor. Spikerde içinizde diyor. Yani siz inkar ediyorsunuz. Ben de diyorum ki siz 6'lı masaya benzemezsiniz ama ya birbirinizden utanıyorsunuz ya da umursamıyorsunuz. İkisinden birisi” şeklinde konuştu.