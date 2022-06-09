Yavru kedi 1 gün mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı

Karabük'te iki duvar arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yeşil Mahalle Mehmet Esen Sokak'ta meydana geldi. Bir gün boyunca iki duvar arasında kedi sesi duyan mahalle sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler duvarda açtıkları delik yardımıyla yavru kediyi titiz çalışma sonucu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi su verilip doğal ortamına bırakıldı.