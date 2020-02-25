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Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Karabük’te yaya geçitlerini kullanmayan kişiler trafik polisleri tarafından uyarıldı.

Karabük'te yaya geçitlerini kullanmayan kişiler trafik polisleri tarafından uyarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla, başlatılan farkındalık çalışmaları ile ilgili kentin en işlek caddesi olan Güven Kavşağında ekipler uygulama yaptı. Ekipler yaya geçitlerini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları durdurarak, yaya geçidini kullanmalarını istedi. Yaya geçidinin kullanılmamasından doğabilecek tehlikelerin anlatıldığı uygulamada, vatandaşlar kendilerini durduran polisleri görünce şaşkınlık yaşadığı gözlemlendi.

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