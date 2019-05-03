Yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı

Karabük'te polis ekiplerince yapılan denetimde, yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı.

Karabük'te yaya geçidinde meydana gelen trafik kazası sonrası Trafik polisleri kentin değişik noktalarında bulunan yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidinden geçmeye çalışan engelli bir vatandaşa bir aracın çarpması sonrası aynı bölgede uygulama ekipler yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza yağdırdı.

Karabük'te Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle kentteki bazı noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde sürücülere 488 TL para cezası geçti.