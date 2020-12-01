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Yayaya yol vermemek 598 TL'ye patladı

Karabük’te yaya geçidinden geçen bir kişiye yol vermeyen sürücüye 598 TL para cezası kesildi.

Karabük'te yaya geçidinden geçen bir kişiye yol vermeyen sürücüye 598 TL para cezası kesildi.



Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın' sloganıyla yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde drone ile yapılan uygulamada yaya önceliğine uymayan plakalar tespit edilirken sürücülere broşür dağıtıldı.



Uygulama sırasında Erdem E. idaresindeki 78 AAJ 451 plakalı cip yaya geçidini kullanan bir kişiye çarpıyordu. Kameraya yansıyan o anlarda yayanın havaya bakarak geçmesi ise ilginç görüntü ortaya çıkardı. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye yayaya yol vermemek suçundan 598 TL para cezası kesildi.


Sürücü Erdem E. ihlal yapmadığını, yayanın önüne atladığını iddia etti.

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