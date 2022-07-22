Yaz Okulu Kursları öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerini sağlıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte ilk olarak Zübeyde Hanım Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Gürel, kurslara katılan öğrencilerle sohbet edip eğitim hayatlarında başarılar diledi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan Döküm, Makine ve Elektrik Atölyelerini ziyaret eden Vali Gürel atölyelerde verilen eğitimler hakkında bilgiler alarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yaz kursuna devam eden öğrencilerimizin bu süreci kendileri açısından fırsata çevirdikleri için tebrik eden Vali Gürel, yaz okulunda almış oldukları bilgiler sayesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına daha hazır olarak gireceklerini ifade etti.