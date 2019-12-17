İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yemek yarışmasında birinci Usta oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu’da Buluşuyor" yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Nur Usta birinci oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Nur Usta birinci oldu.


Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği (BAKASTAD) tarafından düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yemek yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Dalı öğrencisi Havva Nur Usta "kalınca mantarlı kuskuslu safran soslu bonfile yemeği" yaptı.


Jüriden tam not alan Usta, birinci oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.