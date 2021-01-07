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Yeni yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Yenice Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın Başkanlığında gerçekleştirdi.

Yenice Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın Başkanlığında gerçekleştirdi.


Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı makam odasında yapıldı. Çaylı başkanlığındaki toplantıya belediye meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Çaylı, tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak, 2021 yılının Yenice ve ülkemiz için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. 2021 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri seçiminin de yapıldığı toplantıda meclis üyeleri Şevket Demirci, Fehmi Hatıl ve Erdal Yirmibeş Denetim Komisyonuna seçildi.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yeni yılın hayırlı olmasını ve verimli bir meclis yılı geçirilmesini diledi.

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