Yenice Anadolu Lisesi öğrencileri, Ankara bölge birincisi oldu

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına katılan ve Karabük ilini temsil eden Yenice Anadolu Lisesi öğrencileri büyük başarı elde ettiler.

Ankara'da düzenlenen bölge finaline davet edilen 100 projeden biri olan ve ilk sekize giren Yenice Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bilge Nur Çaylı ve İdris Karakaş'ın Kimya Öğretmenleri Hatice Ersoy danışmanlığında hazırladıkları “Karaçam Katranının Demir Korozyonuna Etkisi” adı projeyle kimya alanında Ankara bölge birincisi oldu.

Yenice Anadolu Lisesi öğrencileri, 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara' da düzenlenecek Türkiye finallerine katılarak Yenice ve Karabük ilini temsil edecekler.