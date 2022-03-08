‘Yenice Bağışlıyor, Çocukları Okuyor' kampanyası

Karabük'ün Yenice İlçe Kaymakamı Yasin Erdem'in destekleriyle Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Yenice Bağışlıyor, Çocukları Okuyor" adlı kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinin tamamlanmasından sonra ilçede yer alan okullardaki kitap sayılarının arttırılması ve kitap okumak isteyen öğrencilere daha fazla imkan sağlamak, kitap okuma alışkanlığını okullarda yaygınlaştırmak amacıyla kitap okuma kampanyası düzenlendi.

Milli Eğiti Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olan kampanyaya; vatandaşların, velilerin, özel ve resmi kurumlarımızı, yurt içinde ve dışında bulunan tüm kesimden kitap dostlarının kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kampanyanın iki şekilde yürütüleceğinin de belirtildiği açıklamada, “Kitap bağışlamak isteyen kitap dostları, ilçemizdeki okullara kitap bağışında bulunabilecek yada açmış olduğumuz Kitap bağışı isimli Yenice Ziraat Bankasındaki hesaba para yatırabilecektir. Hesaba yatırılan paralar kampanya sonunda sosyal medyadan duyurulacaktır. Öğretmenlerimizden oluşan komisyon, toplanan paralarla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimizin seviyelerine, gelişimlerine uygun bakanlığımızca onaylanan (hikaye, roman, şiir, inceleme, masal, bilimsel yayınlar, araştırma içerikli) kitaplar alınarak okullarımız kütüphanelerine bağışlanacaktır” denildi.