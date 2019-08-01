Yenice Belediyesi BAKKA projesini tamamlıyor

Yenice Belediyesi'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ( BAKKA) ‘dan aldığı 1 milyon 300 bin lira bedelli 2018 yılı küçük ölçekli altyapı hibe desteği kapsamındaki projesi çalışması bitme aşamasına geldi.

Proje kapsamında yer alan 5 adet bungalov ev, 1 adet bitki ve hayvan müzesi, 1 adet satış büfesi, 4 adet kamelya, sera ve kümes ile peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Müze çalışmasının haricindeki diğer tüm çalışmalar kurban bayramı itibariyle faaliyete geçmiş olacak. Müzede sergilenecek hayvanlar gerçek hayvan olup, hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinden temin edilecek ve tahnit sistemi uygulanarak sergilenecek.