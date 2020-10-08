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Yenice Belediyesi'nden Azerbaycan'a dev pankartlı destek

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın Karabağ’daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı askeri operasyona başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasından destekler devam ediyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın Karabağ'daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı askeri operasyona başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasından destekler devam ediyor.


Karabük'ün Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'da Belediye binası ve Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk Anıtı'na astığı dev pankart ile Azerbaycan'a destek verdi.


Başkan Çaylı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, “Kardeş Ülkemiz Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Karabağ'daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı operasyona Yenice Belediyesi olarak desteğimizi gösterebilmek için şehrimizin iki noktasına dev pankartlar astık. Biz ve tüm halkımız Azerbaycan'ın haklı davasında destekçisiyiz. Bu mücadeleyi Azerbaycan'ın kazanacağına yürekten inanıyoruz. Karabağ'da kısa zamanda Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır. Biz, Azerbaycan'la sadece dost değil aynı zamanda kardeşiz.”dedi.

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