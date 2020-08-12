Yenice Belediyesinden itfaiye aracı kampanyası

Gerekli izinlerin alındığı kampanya için Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın şahsi sosyal medya hesabı ile Yenice Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılarak kampanyanın başladığı duyuruldu. Yapılan duyuruda , “Haydi bir kıvılcımda sen söndür, hep birlikte elele diyelim itfaiyemizi hep birlikte alalım. Haydi çorbada sizin de tuzunuz olsun. İlçemizde yaşanan ev, işyeri ve fabrika yangınlarına anında müdahale eden itfaiyelerimizden birinin ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle yeni bir itfaiye alınması gerekmektedir. Bu nedenle bir kampanya düzenlenmiştir. Kampanyadan elde edilen rakamlar günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan ve belediye binamızın girişinde ilan edilecektir. Bir çok şeyi hep birlikte başardığımız gibi bunu da başaracağız. Haydi omuz omuza itfaiye aracımızı birlikte alalım. Biz, birlikte Yeniceyiz .Kampanya Hesap Numarası T.C Ziraat Bankası Yenice Şubesi IBAN : TR19 0001 0005 3308 9477 6350 17” denildi.

Yenice Belediyesi'ne alınacak olan itfaiye aracı için ilk kampanyaya katılım Belediye Başkanı Zeki Çaylı 500 TL ile katarak destek verdi.