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Yenice Belediyesinden stickerlı evde kal çağrısı

Yenice Belediyesi vatandaşların korana virüs salgınından korunması için “Evde Kal” çağrısı yapmaya devam ediyor.


Anons ve sosyal medya hesaplarından vatandaşların evde kalmaları konusunda sürekli çağrı yapan Yenice Belediyesi çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere ve kaldırımlara “Sosyal mesafeni koru.Evde kal Yenice.Tedbirini al” çağrılarının yer aldığı stickerları yapıştırdı.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak , “Yenice Belediyesi olarak korana virüs salgınından vatandaşlarımızın korunması için “Evde Kal” çağrısı yapmaya devam ediyoruz. “Sosyal mesafeni koru. Evde kal Yenice.Tedbirini al” çağrılarının yer aldığı stickerları vatandaşlarımızın en yoğun olduğu bölgelere ekiplerimiz tarafından yapıştırıldı. Yenice Belediyesi olarak sorumluluk duygusu ve anlayışı ile görevimizin başında vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yenice'de yaşayan vatandaşlarımızdan korona virüs ile mücadele de kurallara uymalarını rica ediyoruz.” dedi.

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