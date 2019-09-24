İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenice Belediyesi'nden Uzunkum köprüsü ışıkları konusunda tarihi adım

Yenice Belediyesi, tarihi bir girişim yaparak karayollarından, Uzunkum Köprüsündeki ışıklarda yaşanan kazaların önüne geçilmesi için tedbirler alınmasını istedi.


Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, böyle toplumsal bir konuda artık duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek , haftada 1-2 kazanın yaşandığı Uzunkum Köprüsü ışıkları için acil tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.


Çaylı , Dereli Petrol ile Yenice Şehir Girişi arasındaki bölüme hız kesiciler yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti ve bu konuda Kastamonu Karayolları 15 nci Bölge Müdürlüğü ile yazışmalara başladıklarını söyledi.


Konunun takipçisi olacaklarını açıklayan Başkan Çaylı , hafif bir yağmurda dahi belirtilen aralıkların zemininin kayganlaştığını bildirdi ve bir çok üzücü kaza ile karşılaştıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.