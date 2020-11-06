Yenice Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

İlk oturumu 2 Kasım'da yapılarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla bugün ikinci oturumu gerçekleşen toplantıda,Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 2021 yılı bütçesi görüşülerek 15 Milyon 950 Bin olarak belirlenen bütçe meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Yapılan bütçe görüşmelerinde takip eden 2 yılında tahmini bütçeleri açıklandı. Açıklanan raporda 2022 yılı tahmini bütçesi 17 Milyon 545 Bin olarak belirlenirken, 2023 yılı tahmini bütçesi 19 Milyon 299 Bin olarak belirlendi.

Toplantı sonunda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zeki Çaylı , “Öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonuna özverili ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. İlçemize bu bütçe ile en iyi hizmeti yapmanın gayreti içinde olacağız.” dedi.