Yenice Bilim Günleri Şenliğinin 2.'si törenle açıldı

si düzenlenen törenle açıldı.

Ülkü İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen şenliklerin açılış törenine Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı ve Yenice Kaymakam Vekili Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan şenlikte konuşan Vali Fuat Gürel, “Bugün Yenice ilçemizde çocuklarımızın bilime yönlendirilmesi, sorgulayan, araştıran bir gençlik yetiştirilmesi adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz Yenice Bilim Günleri etkinliğinde sizlerle beraberiz. Çocuklarımızın dünyaya ayak uydurabilen, dünyadaki gidişatı okuyabilen gençler olarak yetişmesini istiyoruz. Son yıllarda TÜBİTAK'ın okullarımızı desteklemesi ile beraber birçok okulumuzda etkinlikler yapılmakta. 3 gün sürecek olan bu etkinlikle Yenice ilçemiz çok yoğun bir bilimsel faaliyetin içine girmiş olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gençlerin artık bilimle uğraşmasını istiyoruz. Bizler artık bilimde ileri gitmek istiyoruz, teknoloji üretmeliyiz. Bilim adamı yetiştirmeliyiz, bilim adamı çıkaran bir ülke olmalıyız. Bizler bilim adamı yetiştirecek hem tarihi geçmişe hem de alt yapıya sahip bir ülkeyiz. Çocuklarımıza bilimsel düşünme yöntemlerini öğretebilirsek çocuklarımız gelecekte inşallah çok büyük bilim adamları olarak karşımıza çıkacak ve dünyaya bizlerde teknoloji üretip, satan bir ülke haline geleceğiz. Onun için çocuklarımızın bu tür etkinlikler içinde yer almasını özellikle önemsiyoruz. Okullarımızda gençlerimizin geleceğe iyi hazırlanması adına gençlerimizin spor, kültür, sanat, bilim, resim, halk oyunları, matematik gibi daha sayamadığımız birçok etkinliklerimiz var ve çocuklarımız bu etkinlikler içerisinde yer alırsa çocuklarımız sağlıklı bir şekilde yetişmiş olur, hem de başında çok zaman kaybettiği gereksiz unsurlardan da uzaklaşmış olur. Çocuklarımızı fiziki alt yapısını ve zihin alt yapısını geliştirebilecek etkinliklerin içerisine sokmamızda fayda var. Sizlerin bu gayretleri inşallah gelecekte yetiştireceğimiz bilim insanları ile taçlanmış olur. Bu güzel etkinliği hazırlayan başta Yenice Kaymakamlığımız olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul Müdürlüğümüze ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin ülkemize, ilimize ve ilçemize faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel ve beraberindeki protokol üyeleri 21-23 Mayıs tarihleri arasında açık olacak olan TÜBİTAK 4007 Yenice Bilim Günleri 2 şenliğinin kurdelesini keserek, Başlık ve Maske Yapımı, Beton Saksı ve Kalemlik Yapımı, Bizim Masalımız, Canlılara Yakından Bakış, Çoraptan Kuklalarım, Doğa Materyalleri ile Kendi Kitap Ayracımı Yapıyorum, Drone Yapıyorum, Farkındalık ve Empati, Hüsn-İ Hat Sanatı, Kâğıt Mozaik, Naylon Poşet Kullanma Kendi Çantanı Hazırla, Renk Halkaları, Stem, Tohum Topu gibi birçok alanda atölye çalışmaları yapılacak olan sınıfları gezerek yetkililerden bilgiler aldı.