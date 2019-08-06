Yenice ÇPAL 2020'de de Avrupa'da

Yaptığı projelerle öğrencilerin Avrupa'da staj görme imkanını sağlayan Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin üç projesi daha kabul edilerek öğrenciler 2020'de de Avrupa'ya gidecek.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101), Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) ve Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunulan Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin “Ortaöğretimde Akran Zorbalığı ile Mücadelede Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar”, “Don't Be Bully, Be Friend Fully”, “Metal Teknolojisi Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Avrupa'da Kaynakçılık Stajı” ve konsorsiyum üyesi olduğu “Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Stajı” projeleri Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edildi.

Kabul edilen projelerle ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Mahir Emre Doğuş,"Okulumuzda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler bu projeler kapsamında Avrupa'da kurs, staj ve iş başı eğitimlerine katılacaklardır.Projeler kapsamında yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz İspanya, Slovenya, Makedonya ve Bulgaristan'a gideceklerdir. Söz konusu projeler 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda hazırlandı ve kabul edilen projeler ile birlikte okulumuzda eğitim gören her üç öğrenciden birisi Avrupa'da staj yapma fırsatına ulaşacaklardır. Erasmus+ Projeleri kapsamında öğretmen ve öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları yakından inceleme ve staj yapma imkânı bulacaklar, staj çalışmaları yanında projelerimiz kapsamında öğrenci ve öğretmenlerimizin Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatını da yakalayacaklardır. Ayrıca projelerimizin vasıtasıyla öğrencilerimizin girişimcilik ruhları gelişecek farklı kültürlere saygılı olmayı öğrenecekler ve diğer akranlarına göre farkındalık meydana geldiğini göreceklerdir. Bununla birlikte Proje sonunda ayrıca öğrencilerimize EUROPASS BELGESİ ve KATILIM SERTİFİKASI verilecek olup gelecekte öğrencilerin iş başvurularında da diğer akranlarına göre öncelik hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca öğrencilerimizin Erasmus+ Projeleri sayesinde öğrencilerin mesleklerine yönelik ilgisinin de fazlasıyla artması sağlanacaktır." dedi.

Okul müdürü Doğuş ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen hibe programı proje başvurularında okullarından 4 projenin kabul edilmesinden büyük memnunluk duyduklarını ifade ederken, Türkiye'de 3 Farklı Erasmus+ Programlarından (KA101-KA102-KA229) projesi kabul olan tek okul olduklarını bununsa çok büyük bir başarı olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, mezunların istihdam edilebilirliğini artırmak ve daha donanımlı olmalarını sağlamanın görevleri olduğunu okulda bu ve benzer çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Doğuş, projelerin her aşamasında bizlere büyük destek veren ve bizleri bu konuda cesaretlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İsmail Özden'e ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.