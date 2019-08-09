Yenice ÇPAL'dan “Durakta Matematik” projesi

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Murat Yavuz tarafından "Matematik Bilgisinin İnsanlara Aşılanmasına ve Sevdirilmesine Yardımcı Olmak" amacıyla hazırlanan "Durakta Matematik" e-twinning projesi, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin yanı sıra Yortan beldesinde hayata geçirildi. Matematik "Durakta Matematik" projesiyle sevdirilecek.

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Murat Yavuz'un , okullarda öğrencilerin matematik korkusunu yenmelerini sağlamak ve matematiğe karşı olan olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği 'Durakta Matematik' projesi Karabük ilinde uygulamaya konuldu. Projede kapsamında Safranbolu ve Yenice ilçeleriyle ve Yortan beldesinde otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Fizik Öğretmeni olan Murat Yavuz , görev yaptığı okullarda meslek hayatı boyunca öğrencilerin matematik korkusu ve matematiğe karşı olumsuz algı ile okula geldikleri ve bu dersi başaramayacakları korkusu yaşadığını tespit etti. Proje kapsamında hazırlanan karikatürlü afişler Karabük'te ilk olarak Safranbolu, Yenice ve Yortan otobüs duraklarına asıldı. Otobüs duraklarına yaygınlaştırılacak proje ile vatandaşların otobüs beklerken, zamanını matematik işlemi çözerek geçirmesi sağlanacak.

Yavuz : “ Otobüs bekleyenler matematik çözecek”

Projenin amacını anlatan öğretmen Murat Yavuz, "Amacımız, herhangi bir vasıta beklerken mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek ve okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmektir. İl ve ilçe merkezlerindeki otobüs duraklarında özellikle okullara yakın olanlar, otobüs duraklarında, her yaştan vatandaşımızın matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek ve yerine matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve aynı zamanda matematiği sevdirmek" dedi. Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş ; ‘‘Okulumuz ilimiz ve bölgemizde Erasmus+ Programlarında ve diğer proje çalışmalarında en başarılı okul olma yolunda çalışmalarına devam etmekte olup, Fizik Öğretmenimiz Murat YAVUZ'da projelerimize bir halka ekleyerek başarılarımızı artırmıştır. Kendisine şahsım ve okulum adına çok teşekkür ederim.''dedi.