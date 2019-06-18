Yenice ÇPL öğrencileri Milano'da

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle birlikte alanları ilgili eğitim ve staj görmek için İtalya'nın Milano kentine gitti.

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanında eğitim gören 5 öğrenci, 2 öğretmen ve idareci refakatinde , Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına Erasmus + Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği (KA102) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunulan “Metal Teknolojisi Alanında Tig Kaynakcılığı Yöntemi Stajı" Projesi kapsamında, İtalya'nin Milano Kentinde Kaynakçılık alanında staj yapma imkanı buldu.

Açıklamada bulunan Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mahir Emre Doğuş ; “Erasmus+ Projesi kapsamında öğrencilerimiz farklı kültürleri yakından tanıma fırsatına ulaşmışlar ve yabancı dillerini de geliştirme fırsatına ulaşmışlardır. Projede yer alan öğrenci ve öğretmenlerimiz, uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olma fırsatına ulaşmış olup, 2023 Eğitim Vizyonu adına gelişimleri açısından son derece önemli bilgiler edinmiş oldular. Ayrıca Slovenya'nin Başkenti Ljubljana'da ise 8 öğrencimiz Öğretmenlerinin refakatinde stajlarına devam etmektedir” dedi.