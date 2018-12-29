Yenice' de öğrencilere fidan dağıtıldı

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de yılbaşı öncesi ağaç kesimini engellemek ve farkındalık amacıyla başlattığı ‘2019 yılına 2019 fidan' kampanyası kapsamında fidan dağıtımını yaptı. “Bir Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun” proje kapsamında Yenice Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere fidan dağıtıldı.

Öğrencilere Yenice Orman İşletme Müdürü Serhat Sugeçti ve personeli tarafından fıstıkçamı, ıhlamur ve kestane fidanlarından toplam 2019 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.