Yenice Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

İlçenin bir çok noktasında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Yenice Belediyesi ekipleri Devlet Hastanesinin bütün alanlarını ve ambulanslarını titiz bir şekilde ilaçlayarak dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı , “Belediyemiz ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yenice Belediyesi olarak ilk günden beri önlemlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Yenice Devlet Hastanesi'nin her alanını ve ambulansları ilaçlayarak dezenfekte ettiler. Bu süreçte vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara uymalıdır. Devletimiz ve bizler gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz ancak kişisel olarak da tedbirimizi almamız gerekiyor.Yenice'de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı bizim için herşeyden önemlidir.” dedi.