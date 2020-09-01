Yenice Devlet Hastanesinde yapılan çalışmalar ilgiyle izleniyor

Geçtiğimiz aylarda Yenice Devlet Hastanesi Müdürlüğü görevine Metin Kurt atanmıştı. Metin Kurt'un görevine başlamasıyla birlikte hastanede gözle görülür değişiklikler yaşandığı gözleniyor. Personelin sıkıntı ve sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturan hastane idaresinin, üç branşta eksikliği çekilen, kadın doğum, genel cerrah ve çocuk doktoru talebinde bulunuldu. Pandemi dönemi nedeniyle hastalara temas etmeden esnaf ve tüccarların katkılarıyla alınan avuç içi ısı ölçerler ve dezenfektan stantları yerleştirildi.Yenice Belediye Başkanı ziyaret edilerek, hastanede yapılan değişiklikler ve yapılacak olan değişiklikler hakkında destek talep edildi. Yine, işadamları ile tanışma ve hastane ihtiyaçları ile ilgili çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Hastane Müdürü Metin Kurt, yapılan bu çalışmalarda kendilerine yardımcı olan herkese de teşekkür ederken, “Amacımız, milletimize daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak ve daha verimli bir şekilde milletimize hizmet etmektir.” dedi.