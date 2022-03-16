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Yenice Emniyet KADES uygulamasını kadınlara anlattı

Karabük’ün Yenice ilçesinde , KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılması adına yönelik olarak yürütülen çalışmalar güvenlik güçleri tarafından devam ediyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde , KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılması adına yönelik olarak yürütülen çalışmalar güvenlik güçleri tarafından devam ediyor.


Emniyet Amirliği ekipleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında vatandaşların bilgilenmesi amacıyla broşür dağıttılar.


KADES uygulaması ile ilgili broşür dağıtan ekipler, cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlattı.

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