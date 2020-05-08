İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenice Emniyet Trafik Haftası'nda broşür dağıttı

Her yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası, bu yıl korana virüs önlemleri ve tedbirleri nedeniyle sınırlı bir şekilde kutlanıyor.


Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulama noktalarında yapılan kontrollerde , durdurdukları sürücülere ve araçta bulunan kişilere dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak maksadıyla cep telefonu ve araç kullanmamaları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca yaya geçitlerinde hafta boyunca değişik saatlerde gerekli kontroller yapılarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.


Trafik polisleri vatandaşları trafikte kurallara uymalarını, emniyet kemeri takmalarını ve aynı zamanda korana virüs salgınından dolayı evde kalmalarını zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.