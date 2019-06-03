Yenice Emniyetinden huzur uygulaması

Yenice İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçenin belirli noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü ve durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yanlarındaki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.